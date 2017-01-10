Эксперт о провале пилотного проекта медицинской реформы: нужно, чтобы не было "мертвых душ"

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Киев • УНН

 • 9761 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Время пришло для проведения медицинской реформы, однако этот процесс в 2017 году не сдвинется. Об этом в эфире "5 канала" заявила эксперт группы "Медицинская реформа" ОИ "Реанимационный пакет реформ" Зоряна Черненко, передает УНН.

“Время пришло еще в 2000 году, когда был издан Указ Президента о реформировании медицинской системы и были заложены первые основы, которые не менялись идеологически. Теперь они снова повторены в основе Кабмина 2010 года и Кабмина 2016 года. Все медицинское сообщество за 16 лет согласно с направлениями, в которых предстоит реформа ”, - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что пора делать конкретные шаги и сдвинуть с точки. На сегодня все согласны с тем, что надо отойти от системы, которая была намного раньше, когда финансировалась вся система — инфраструктура, учреждения и перейти непосредственно к финансированию той работы, которая осуществляется.

“Сама реформа началась еще 2012 года, когда был принят Закон” Об экстренной медицинской помощи “. Стоит понимать, когда мы хотим что-то изменить, что все сразу мы не поменяем. И то, что государство должно обеспечить гражданам однозначно — это экстренная помощь, когда собственно спасается жизнь и критические состояния, и первичная, которая покрывает наибольшее количество обращений”, — отметила З. Черненко.

По ее словам, надо разъяснять людям разницу между экстренной, обязательной, скорой помощью, и неотложной, местной помощью.

Кроме того, отметила она, одна из ключевых задач, которая провалилась в пилотных проектах реформы, это реестр пациентов — чтобы не было “мертвых душ”.

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