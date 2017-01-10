Експерт про провал пілотного проекту медичної реформи: потрібно, щоб не було "мертвих душ"

“Час настав ще 2000 року, коли було видано Указ Президента про реформування медичної системи і були закладені перші підвалини, які не мінялися ідеологічно. Тепер вони знову повторені в основі Кабміну 2010 року і Кабміну 2016 року. Вся медична спільнота за 16 років згідна з напрямками, в яких має відбутися реформа”, — зазначила експерт.

Вона наголосила, що вже час робити конкретні кроки і зрушити з точки. На сьогодні всі згодні із тим, що треба відійти від системи, яка була набагато раніше, коли фінансувалася вся система — інфраструктура, заклади, і перейти безпосередньо до фінансування тієї роботи, яка здійснюється.

“Сама реформа почалася ще 2012 року, коли був прийнятий Закон „Про екстрену медичну допомогу“. Варто розуміти, коли ми хочемо щось змінити, що все одразу ми не поміняємо. І те, що держава має забезпечити громадянам однозначно, — це екстрена допомога, коли власне рятується життя і критичні стани, і первинна, яка покриває найбільшу кількість звернень”, — зазначила З. Черненко.

За її словами, треба роз’ясняти людям різницю між екстреною, обов’язковою, швидкою допомогою, і невідкладною, місцевою допомогою.

Крім того, зауважила вона, одна з ключових задач, яка провалилася в пілотних проектах реформи, це реєстр пацієнтів — щоб не було “мертвих душ”.