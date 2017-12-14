Эксперт о проверках лекарств: защититься от подделки невозможно
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинский потребитель не защищен от фальсифицированных лекарственных средств. Об этом в комментарии УНН отметила руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кильдий.
"Рынок лекарственных средств - сложнейший объект для исследований, стоимость экспертиз стоит безумно дорого. Заявленное и задекларировано на упаковке препарата далеко не всегда соответствует реальному содержанию веществ.
Сложно поддаются идентификации гомеопатические диетические добавки, комплекс которых составляет 10-15 экстрактов. Их технически сложно проверить. А на глаз человек не сможет определить, действующее вещество внутри упаковки, или нет. В лучшем случае потребитель недополучит заявленное количество витаминов, в худшем - рискует здоровьем и жизнью", - пояснила эксперт.
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Высокая цена препарата не всегда гарантирует его качество и эффективность, пояснила эксперт.
"В украинских реалиях можно потратить не маленькую сумму средств, и все равно не получить надлежащий лечебный эффект. В свое время наш Центр проверял препараты для глаз из черники. Значительная часть этих лекарств даже намека на чернику не было - это были красители, подкрашенная мел, от которой зрение человека вообще не может получить лечебный эффект.
А иногда в препаратах скрытые вообще и вполне запрещенные вещества. Например, мы проверяли препараты для похудения. Так вот 50% протестированных компонентов ставил фальсификат, эти препараты везли в Украину из Китая ", - пояснила Н.Кильдий.
Эксперт добавила, что сегодня защититься от подделки лекарств невозможно.
"Единственное, что я могу посоветовать - ни в коем случае не покупать лекарства через Интернет", - добавила она.
Как сообщал УНН, чиновники ДЭЦ фальсифицировали и регистрационные досье медпрепаратов.
По этим фактам пока расследуется уголовное производство. Одному из сотрудников ДЭЦ уже вручено уведомление о подозрении.
Добавим, что следователи обнаружили ряд системных нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников Центра. В частности, чиновники ДЭЦ подозреваются в том, что медпрепараты регистрировались на основе заведомо ложных документов или без полного досье.
Вместе с тем, руководитель ДЕЦа Татьяна Думенко через указанное уголовное производство еще допрошена ни была.