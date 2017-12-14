Експерт про перевірки ліків: захиститися від підробки неможливо

"Ринок лікарських засобів - надскладний об'єкт для досліджень, вартість експертиз коштує шалено дорого. Заявлене та задеклароване на упаковці препарату далеко не завжди відповідає реальному вмісту речовин.

Складно піддаються ідентифікації гомеопатичні дієтичні добавки, комплекс яких складає 10-15 екстрактів. Їх технічно складно перевірити. А на око людина не зможе визначити, діюча речовина всередині упаковки, чи ні. У найкращому випадку споживач недоотримає заявлену кількість вітамінів, в найгіршому - ризикує здоров'ям та життям", - пояснила експерт.

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Висока ціна препарату не завжди гарантує його якість та ефективність, пояснила експерт.

"В українських реаліях можна витратити не маленьку суму коштів, і все рівно не отримати належний лікувальний ефект. Свого часу наш Центр перевіряв препарати для очей із чорниці. Значна частина цих ліків навіть натяку на чорницю не мала - це були барвники, підфарбована крейда, від якої зір людини взагалі не може отримати лікувальний ефект.

А іноді у препаратах приховані взагалі і геть заборонені речовини. Наприклад, ми перевіряли препарати для схуднення. Так от 50% протестованих компонентів ставив фальсифікат, ці препарати везли до України із Китаю", - пояснила Н.Кільдій.

Експерт додала, що сьогодні захиститися від підробки ліків не можливо.

"Єдине, що я можу порадити - ні в якому разі не купувати ліки через Інтернет", - додала вона.

Як повідомляв УНН, чиновники ДЕЦ фальсифікували реєстраційні досьє медпрепаратів.

За цими фактами наразі розслідується кримінальне провадження. Одному зі співробітників ДЕЦ вже вручено повідомлення про підозру.

Додамо, що слідчі виявили низку системних порушень чинного законодавства з боку співробітників Центру. Зокрема, посадовці ДЕЦ підозрюються в тому, що медпрепарати реєструвалися на основі завідомо неправдивих документів або ж без повного досьє.

Разом з тим, керівниця ДЕЦу Тетяна Думенко через вказане кримінальне провадження ще допитана не була.