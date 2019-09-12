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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 84552 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114480 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106241 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112902 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120880 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148846 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149076 просмотра

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Эксперт пояснил причины укрепления гривны и рассказал, что будет дальше

Эксперт пояснил причины укрепления гривны и рассказал, что будет дальше

Киев  •  УНН

 • 28141 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Хороший урожай зерновых и скупка ОВГЗ стали причинами укрепления гривны. В дальнейшем подобная тенденция будет наблюдаться в случае запуска рынка земли. Об этом в своем блоге на УНН написал международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук.

"Хороший урожай зерновых и рост их экспорта на 42,3%. Рост поступлений от трудовых мигрантов с начала года на 13%. Огромное количество долларов, закачанных в страну финансовыми спекулянтами, чтобы скупить ОВГЗ. Это основные причины!" - считает эксперт.

По мнению Гарбарука, укрепится гривна еще больше и после запуска рынка земли и допуска к нему иностранцев.

"К слову, такая же ситуация может теоретически случиться, если начнут активную распродажу сельхозземли. Премьер же сказал, что иностранцам просто нужно будет зарегистрировать юрлицо и они смогут ее приобретать. Соответственно, представьте себе ситуацию, что в страну будет единовременно закачано 15-18 миллиардов долларов, которые будут опять обменяны на гривну для сделок по земле. Соответственно, я не удивлюсь тогда курсу и 24,0, а может и ниже 20 грн. За один доллар. Но, что будет дальше? Это совершенно другой вопрос. Страна не готова на сегодня к такой массе валюты. И если ее не реинвестируют в большие промышленные и инфраструктурные проекты - ее растратят, прогуляют и разворуют", - предположил Гарбарук.

Что касается теперешнего курса, то эксперт ожидает рост доллара и связанный с ним рост цен.

"Только что специально задал вопрос директору по продажам одной иностранной розничной сети: "Доллар падает, почему не снижаете цены?!" Ответ: "Все мы понимаем, что это очень короткий период, и скоро курс рванет. Когда он был высоким (27,5-28,0), мы понимали тенденции и не поднимали цены, балансируя на грани доходности. Сейчас просто зарабатываем больше, компенсируя то, что теряли раньше. Но, как только курс пойдет вверх, мы цены поднимем в соответствии с действующим на тот момент курсом", - рассказал Гарбарук.

Напомним, курс доллара на 11 сентября составлял 2488,2279 гривен за 100 долларов. Официальный курс гривны к доллару на 12 сентября установлен на таком уровне - 2496,8816 гривен за 100 долларов (+8,6537 гривен). В первые за последние три года доллар опустился ниже 25 гривен.

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