Эксперт пояснил причины укрепления гривны и рассказал, что будет дальше

"Хороший урожай зерновых и рост их экспорта на 42,3%. Рост поступлений от трудовых мигрантов с начала года на 13%. Огромное количество долларов, закачанных в страну финансовыми спекулянтами, чтобы скупить ОВГЗ. Это основные причины!" - считает эксперт.

По мнению Гарбарука, укрепится гривна еще больше и после запуска рынка земли и допуска к нему иностранцев.

"К слову, такая же ситуация может теоретически случиться, если начнут активную распродажу сельхозземли. Премьер же сказал, что иностранцам просто нужно будет зарегистрировать юрлицо и они смогут ее приобретать. Соответственно, представьте себе ситуацию, что в страну будет единовременно закачано 15-18 миллиардов долларов, которые будут опять обменяны на гривну для сделок по земле. Соответственно, я не удивлюсь тогда курсу и 24,0, а может и ниже 20 грн. За один доллар. Но, что будет дальше? Это совершенно другой вопрос. Страна не готова на сегодня к такой массе валюты. И если ее не реинвестируют в большие промышленные и инфраструктурные проекты - ее растратят, прогуляют и разворуют", - предположил Гарбарук.

Что касается теперешнего курса, то эксперт ожидает рост доллара и связанный с ним рост цен.

"Только что специально задал вопрос директору по продажам одной иностранной розничной сети: "Доллар падает, почему не снижаете цены?!" Ответ: "Все мы понимаем, что это очень короткий период, и скоро курс рванет. Когда он был высоким (27,5-28,0), мы понимали тенденции и не поднимали цены, балансируя на грани доходности. Сейчас просто зарабатываем больше, компенсируя то, что теряли раньше. Но, как только курс пойдет вверх, мы цены поднимем в соответствии с действующим на тот момент курсом", - рассказал Гарбарук.

Напомним, курс доллара на 11 сентября составлял 2488,2279 гривен за 100 долларов. Официальный курс гривны к доллару на 12 сентября установлен на таком уровне - 2496,8816 гривен за 100 долларов (+8,6537 гривен). В первые за последние три года доллар опустился ниже 25 гривен.