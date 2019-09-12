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Експерт пояснив причини зміцнення гривні та розповів, що буде далі

Експерт пояснив причини зміцнення гривні та розповів, що буде далі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Хороший урожай зернових і скуповування ОВДП стали причинами зміцнення гривні. Надалі подібна тенденція буде спостерігатися у разі запуску ринку землі. Про це у своєму блозі на УНН написав міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.

"Хороший урожай зернових і зростання їх експорту на 42,3%. Зростання надходжень від трудових мігрантів з початку року на 13%. Величезна кількість доларів, закачаних у країну фінансовими спекулянтами, щоб скупити ОВДП. Це основні причини!" - вважає експерт.

На думку Гарбарука, зміцниться гривня ще більше і після запуску ринку землі та допуску до нього іноземців.

"До речі, така ж ситуація може теоретично статися, якщо почнуть активний розпродаж сільгоспземлі. Прем'єр же сказав, що іноземцям просто потрібно буде зареєструвати юрособу і вони зможуть її купувати. Відповідно, уявіть собі ситуацію, що в країну буде одноразово закачано 15-18 мільярдів доларів, які будуть знову обміняні на гривню для угод по землі. Відповідно, я не здивуюся тоді курсу і 24,0, а може і нижче 20 грн. За один долар. Але, що буде далі? Це зовсім інше питання. Країна не готова на сьогодні до такої маси валюти. І якщо її не реінвестують у великі промислові та інфраструктурні проекти - її розтратять, прогуляють і розкрадуть", - припустив Гарбарук.

Щодо теперішнього курсу, то експерт очікує зростання долара і пов'язане з ним зростання цін.

"Тільки що спеціально поставив запитання директору з продажу однієї іноземної роздрібної мережі: "Долар падає, чому не знижуєте ціни?!" Відповідь: "Всі ми розуміємо, що це дуже короткий період, і скоро курс чкурне. Коли він був високим (27,5-28,0), ми розуміли тенденції і не піднімали ціни, балансуючи на межі прибутковості. Зараз просто заробляємо більше, компенсуючи те, що втрачали раніше. Але, як тільки курс піде вгору, ми ціни піднімемо відповідно до чинного на той момент курсу", - розповів Гарбарук.

Нагадаємо, курс долара на 11 вересня становив 2488,2279 гривень за 100 доларів. Офіційний курс гривні до долара на 12 вересня встановлений на такому рівні - 2496,8816 гривень за 100 доларів (+8,6537 гривень). У перші за останні три роки долар опустився нижче 25 гривень.

Українські Національні Новини

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