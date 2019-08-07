Эксперт посоветовал Рябошапке изучить нормативную базу, прежде чем браться за реформу прокуратуры

КИЕВ. 7 августа. УНН. Существование военной прокуратуры соответствует евроатлантическим стремлениям Украины. И представителям власти, прежде чем браться за реформу прокуратуры, следует изучить обязательства взятые Украиной в частности на пути в НАТО. Такое мнение в комментарии УНН высказал военный эксперт Олег Стариков, комментируя заявление замглавы Офиса Президента Руслана Рябошапки о том, что он не видит необходимости в существовании военной прокуратуры.