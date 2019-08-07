Эксперт посоветовал Рябошапке изучить нормативную базу, прежде чем браться за реформу прокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Существование военной прокуратуры соответствует евроатлантическим стремлениям Украины. И представителям власти, прежде чем браться за реформу прокуратуры, следует изучить обязательства взятые Украиной в частности на пути в НАТО. Такое мнение в комментарии УНН высказал военный эксперт Олег Стариков, комментируя заявление замглавы Офиса Президента Руслана Рябошапки о том, что он не видит необходимости в существовании военной прокуратуры.
Стариков считает, что Украине необходима не только военная прокуратура, но и военные суды, а также военная контрразведка, которая сейчас в составе Службы безопасности Украины. По словам эксперта, наличие таких органов соотвествует продвижению Украины в НАТО.
“То есть, военная прокуратура, военная контрразведка и военные суды. Это требование, которое мы выполняем исходя из того что мы записали в Конституции, что мы идем в НАТО, стратегия национальной безопасности. Поэтому, господину Рябошапке необходимо изучить наши все евроатлантические документы — все требования которые мы приняли, и к которым мы стремимся. И впредь больше такого не заявлять. Это говорит о незнании, о том, что человек мыслит уровнем лейтинанта — старшего лейтинанта. А нужно мыслить уровнем генерала”, — считает Стариков.
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Эксперт также напомнил Рябошапке про его премии времени работы в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.
“И еще вопрос — не мучит ли его (Рябошапку — ред.) совесть, что он брал премии в воюющей стране от Корчак, по 300-400 тис. грн, ничего при этом не делая”, — заявил Стариков.
Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.
В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление в котором говорится, что подобные утверждения основываются на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы.
Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).