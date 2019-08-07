Експерт порадив Рябошапці вивчити нормативну базу, перш ніж братися за реформу прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Існування військової прокуратури відповідає євроатлантичним прагненням України. І представникам влади, перш ніж братися за реформу прокуратури, слід вивчити зобов'язання взяті Україною зокрема на шляху в НАТО. Таку думку в коментарі УНН висловив військовий експерт Олег Старіков, коментуючи заяву заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапки про те, що він не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури.
Старіков вважає, що Україні необхідна не тільки військова прокуратура, а й військові суди, а також військова контррозвідка, яка зараз в складі Служби безпеки України. За словами експерта, наявність таких органів відповідає просуванню України в НАТО.
"Тобто, військова прокуратура, військова контррозвідка та військові суди. Ця вимога, яку ми виконуємо виходячи з того, що ми записали в Конституції, що ми йдемо в НАТО, стратегія національної безпеки. Тому, пану Рябошапці необхідно вивчити наші всі євроатлантичні документи - всі вимоги, які ми прийняли, і до яких ми прагнемо. І надалі більше такого не заявляти. Це говорить про незнання, про те, що людина мислить рівнем лейтинанта - старшого лейтинанта. А треба думати рівнем генерала", - вважає Старіков.
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Експерт також нагадав Рябошапці про його премії під час роботи в Національному агентстві з питань запобігання корупції.
"І ще питання - чи не мучить його (Рябошапку - ред.) совість, що він брав премії у воюючій країні від Корчак, по 300-400 тис. грн, нічого при цьому не роблячи", - заявив Стариков.
Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.
У відповідь Головна військова прокуратура оприлюднила заяву в якій говориться, що подібні твердження ґрунтуються на поверхневих уявленнях про діяльність військових прокурорів. У військовій прокуратурі розраховують на зважені реформи.
Військові прокурори нагадали, що саме завдяки їх діяльності вдалося, зокрема, притягти до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни 263 осіб, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 чиновник, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ).