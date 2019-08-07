Експерт порадив Рябошапці вивчити нормативну базу, перш ніж братися за реформу прокуратури

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Існування військової прокуратури відповідає євроатлантичним прагненням України. І представникам влади, перш ніж братися за реформу прокуратури, слід вивчити зобов'язання взяті Україною зокрема на шляху в НАТО. Таку думку в коментарі УНН висловив військовий експерт Олег Старіков, коментуючи заяву заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапки про те, що він не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури.