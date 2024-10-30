Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Известный писатель и гуру в области долголетия 50-летний Дэйв Эспри утверждает, что разгадал прчину, по которой многие люди просыпаются в 3 часа ночи. Он считает, виной всему колебания уровня сахара в крови. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.

Детали

По мнению Эспри, падение уровней глюкозы вызывает выброс гормонов стресса кортизола и адреналина, которые пробуждают человека ото сна. В своем видео в Instagram он рассказал об этом подробнее.

У большинства людей, которые просыпаются между 3 и 5 утра и не могут снова заснуть, это обычно происходит из-за падения уровня сахара в крови - сказал он.

Он объяснил, что кортизол и адреналин вызывают выброс дополнительной глюкозы, которая хранится в печени и мышцах. Но в тоже время кортизол и адреналин пробуждают мозг.

Он порекомендовал небольшой перекус перед сном. Например, немного меда.

Напомним

Чтобы быстрее засыпать эксперт-сомнолог рекомендует выбрать 1-2 расслабляющие действия перед сном и избегать гаджетов, курения и алкоголя. Важно создать ритуал, который повторяется ежедневно, чтобы выработать условный рефлекс на засыпание.

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога