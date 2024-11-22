Эксперт о Порошенко, который пришел на фильм "Буча" в куртке за $6000: "Я бы не удивился, если бы он захватил поп-корн".

Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко нарядился в куртку люксового итальянского бренда за $6000 на премьеру фильма "Буча", где рассказывается о замученных во время российского наступления украинцах. Такое поведение является признаком абсолютного цинизма, пишет политический эксперт Валентин Гладких.

"Петр Алексеевич в новой итальянской куртке Brunello Cucinelli за более 6000 долларов США заявился на премьеру фильма "Буча". Взял слово. Кремово-белый шелк, замша из телячьей кожи, воротник-стойка прибавляла весу каждому звуку из уст "гетьмана": "Буча - это место боли. Эти недели оккупации и российского наступления на Киевщине откликаются и мне", - лицо "сивочолого" мужчины выражало невероятное переживание, а рука поправляла курточку за 6 тысяч долларов (это более 240 тысяч гривен!). Вспомнились слова Порошенко о том, что пока защитники Киевской области "сдрыснули", он взял в руки оружие и лично освобождал регион от оккупантов. Возможно, даже запачкал куртку", - пишет Гладких.

Эксперт отмечает, что появление олигарха в сверхдорогих люксовых вещах на таком мероприятии было чрезвычайно неуместным.

"Додуматься во время войны напять на себя тяжелый люкс в стиле а-ля "рождественский олигарх" на премьеру трагической ленты о замученных согражданах мог только абсолютно циничный персонаж, жажда власти которого выела изнутри все человеческое. Я бы не удивился, если бы он захватил поп-корн", - отмечает Валентин Гладких.

Эксперт также обращает внимание, что в дополнение к этому, за несколько часов до премьеры фильма Порошенко в этой же куртке записал видеообращение о том, что его фракция не будет голосовать за государственный бюджет как бы за неимением в нем средств.

"Самый богатый народный депутат, лидер самой богатой депутатской фракции в куртке за 6000 уо заявил, что им с депутатами маловато денег в Госбюджете. Потому за бюджет голосовать нельзя. А еще раньше о "маловато денег" Порошенко рассказывал иностранным дипломатам на встрече относительно помощи Украине. Правда, пришел он тогда в пиджаке за 2500 евро, с которого усердно срезал "бирку", - пишет эксперт.

Как сообщалось ранее, с началом широкомасштабного вторжения доходы лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко выросли в 25 раз. Только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен и имеет все шансы стать самым богатым олигархом страны.