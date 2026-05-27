Эксперт не исключил возвращения отключений света и назвал города, которым они угрожают

Киев • УНН

 • 1878 просмотра

Из-за жары выше 35 градусов в Украине возможны ограничения света до четырех часов. Самая сложная ситуация ожидается в Киеве, Одессе и Кривом Роге.

Эксперт не исключил возвращения отключений света и назвал города, которым они угрожают

В Украине летом могут возобновить экстренные и плановые отключения света, если температура воздуха будет превышать +35 градусов. Об этом 27 мая заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга "Энергетический сектор: восстановление поврежденной инфраструктуры и подготовка к осени", передает УНН

В то же время эксперт успокоил: вероятные отключения должны быть не настолько критичными для населения, как зимние.

Детали

По словам Александра Харченко, сейчас невозможно точно спрогнозировать ситуацию в энергосистеме на лето, так как она будет зависеть от ряда факторов. Среди них – ситуация с погодой и возможные атаки вс рф на энергетическую инфраструктуру.

"Я не могу предсказать, какие будут атаки, но если будут температуры 35+, то объективно в определенные часы возможны ограничения. Я не знаю, пробьют ли они барьер ограничений для бизнеса, или придется ограничивать население, не знаю, и предсказать это сейчас невозможно", — сказал Харченко.

Он отметил, что даже если ограничения по свету введут, они, по нынешним оценкам, не должны быть масштабными.

"Но даже если что-то и будет, то это не будет таким критичным, это не будут какие-то катастрофические ограничения. Это будут 4 часа в сутки максимум, я не думаю, что что-то более серьезное", — добавил эксперт.

В то же время Харченко обратил внимание, что в отдельных городах ситуация может быть сложнее, чем в среднем по стране. Это касается, в частности, Киева, Одессы и Кривого Рога.

"В Киеве, Одессе, Кривом Роге ситуация специальная, и если будет сильная жара, могут быть большие проблемы, чем в среднем по Украине. Это приходится констатировать", — подчеркнул он.

Что будет с энергозависимым бизнесом этим летом 

Директор Центра исследований энергетики также рассказал, что украинский бизнес активнее интересуется вопросами энергонезависимости. По его словам, средний бизнес уже переходит от разговоров к практическим решениям, хотя часть компаний только сейчас начинает искать замену генераторам.

"Бизнесы сейчас очень активно ищут альтернативу генераторам. Я, честно говоря, уже немного в душе смеюсь, потому что в моем мире наши клиенты, центра и так далее, мы начали все это с 2023 года, и те люди, которые с нами работают с 2023 года, они слово генераторы забыли давно и надежно", — сказал эксперт.

Он отметил, что для части предприятий переход к более автономным решениям должен был начаться раньше. Речь идет о создании собственных микросетей, установке батарей, солнечных панелей, а также использовании газовой когенерации.

"Я с большими открытыми глазами выясняю, что люди, которые в моей голове давно уже прошли эту стадию и должны были забыть о генераторах, построить какие-то микросети своих предприятий, поставить там батарейки, солнечные панели, газовую когенерацию, они еще как следует этим не занялись", — отметил Харченко.

По его словам, интерес среднего бизнеса к энергонезависимости уже постепенно переходит в реальные действия.

"Чем дальше, тем больше и больше я вижу, что непосредственный интерес среднего бизнеса так точно конвертируется в реальные действия", — сказал он.

В то же время крупный бизнес, по оценке Харченко, движется осторожнее, так как речь идет о значительно больших объемах потребления и, соответственно, больших инвестициях.

"Крупный бизнес все еще думает, потому что там крупные потребители должны и крупные инвестиции осуществлять. Если у вас предприятие потребляет 100 МВт, то вам нужен достаточно серьезный энергетический объект, чтобы это потребление закрывать", — пояснил эксперт. 

Он добавил, что на уровне крупных предприятий уже начались серьезные дискуссии относительно строительства собственных энергетических мощностей. В то же время это создает новые вызовы, ведь такими системами нужно будет эффективно управлять, чтобы обеспечить стабильное и качественное электроснабжение.

Александра Василенко

