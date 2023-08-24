Эксперт: нардеп Тищенко нашел способ теневого заработка на call-центрах

Он утверждает, что в опубликованных аудио решаются вопросы, как зарабатывать на нелегальных call-центрах, с кем им договариваться и как им работать дальше.

"Тищенко показательно заявил, что объявляет борьбу с call-центрами, при этом обвинив своего однопартийца в покровительстве этому бизнесу. После чего ворвался в офис, где расположилась IT-компания, арендовавшая помещение у народного депутата "СН" Олега Семинского.

Там Тищенко начал угрожать и винить народного депутата Семинского в "крышевании" этой организации. Такую горячую новость подхватили все украинские СМИ, поскольку скандал был масштабным. Но, как потом оказалось, Семинский отношения к этой компании не имел. Однако Тищенко получил пиар.

Историю можно было бы забыть, поскольку Тищенко не впервые создает громкие информационные "вбросы", если бы не появившиеся в сети аудиофайлы. На аудио отчетливо слышно, как лицо, чей голос похож на Николая Тищенко, с собеседником ведет переговоры о работе тех же call-центров. О том, как он может способствовать их процветанию, а также куда может завести и с кем познакомить "хозяев" нелегальных центров. При этом Тищенко не скрывает, что ему безразлично с кем именно работать. Главное – чтобы платили и не "подставили" его, а он свою часть сделки выполнит.

После прослушивания этих аудиозаписей становится ясно, что Тищенко под видом "борьбы" с call-центрами пытается построить новую схему для обогащения, в которой жертвами показательных выступлений Тищенко из видео становятся те, кто отказывается с ним сотрудничать".

По мнению политолога, понятно, что Тищенко решил не бороться с такими центрами, а наладить схему постоянного дохода от теневого бизнеса.

Напомним, ранее ряд СМИ опубликовали аудиозаписи, на которых Николай Тищенко обсуждает, как заработать на нелегальных call-центрах, а так же взять этот бизнес в управление для получения постоянного дохода.

Со своей стороны Тищенко все отрицает, заявляя, что аудиофайлы – подделка.