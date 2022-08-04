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Экс-нардеп Шепелев приговорен к 15 годам за организацию убийства банкира: детали приговора

Киев • УНН

 • 465586 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Экс-нардеп Александр Шепелев получил 15 лет заключения по делу о заказе убийства банкира Сергея Кириченко. Решение принял Оболонский суд Киева, сообщает УНН со ссылкой на приговор.

Детали

Обвинение доказало в суде, что убийство Кириченко, совершенное в 2003 году в Донецке, было вызвано желанием устранить конкурента в банковской сфере – Кириченко возглавлял наблюдательный совет «АвтоКразБанка», а Шепелев представлял конкурирующий банк «Донкредитинвест».

Шепелев решил заказать убийство конкурента, которое должно было выглядеть как обычное бытовое преступление. Он обратился к знакомым Чередниченко, Чибарю и Бабкову, которые подыскали еще двух сообщников. За исполнение преступления Шепелев должен был уплатить 40 тысяч долларов, которые в конце концов и заплатил – 15 тысяч аванса и еще 25 тысяч – после убийства.

Кириченко был убит 14 января 2003 года в подъезде собственного дома. С целью запутать стражей порядка и выдать убийство за произошедшее по бытовым мотивам - жертве было нанесено не менее 14 ударов ножом. Удары были нанесены по всему телу, проникающими колотыми ранами были повреждены сердце, аорта, легкие, кишечник.

После совершенного, двое из соучастников убийства, по рекомендации Шепелева, уехали на отдых в Тайланд.

Длительное время злоумышленникам удавалось избегать наказания. Но в 2012 году резонансное убийство было раскрыто. В том же году был задержан и в дальнейшем осужден Чибарь, скрывавшийся в Швеции. А в 2013 году задержаны и осуждены еще двое соучастников Бабков и Чередниченко. Все установленные соучастники убийства отбыли наказание.

Следует добавить, что сам Шепелев в суде вину не признал. Напротив, он сообщил суду, что стал жертвой мошеннических действий Чередниченко. Убийство же Кириченко, по его словам, не было связано с банковской деятельностью. Однако убедительных доказательств он не привел, суд признал Шепелева виновным в организации заказного убийства и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Следует добавить, что Шепелеву удавалось скрываться от украинского правосудия в период с 2013 по 2018 год. Шепелев сначала бежал из Украины в Венгрию, откуда был выдан украинским правоохранителям, но через некоторое время он сбежал из-под стражи в россию, где почти год провел в СИЗО. В конце концов, Шепелев был задержан украинскими правоохранителями на территории Киевской области в феврале 2018 года. И с тех пор находится под стражей.

В 2020 году Шепелев был осужден на 6 лет за побег из-под стражи.

Он также является фигурантом дел о растрате средств “Родовид банка”, организации двух покушений на убийство банкира Дядечко, заказе убийства в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина. Уголовные дела по этим фактам продолжают слушаться в судах.

Шепелев дважды (в 2006 и 2007 годах) избирался народным депутатом по списку “Блока Юлии Тимошенко”.

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