Экс-начальнику представительства Минобороны сообщили о подозрении в мошенничестве

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Чиновник подозревается в завладении почти 4 миллионами гривен средств ГП "Антонов". Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины, а досудебное расследование - следственным управлением ГУ Нацполиции Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

20 декабря бывшего начальника 615 военного представительства Министерства обороны сообщено о новой подозрение и изменение ранее сообщенной. Действия полковника квалифицировали по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, среди которых завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах и использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно.

Следствием установлено, что начальник 615 военного представительства Министерства обороны Украины в период с 2009 по 2017 год путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами ГП "Антонов" в сумме более 4 миллионов гривен.

В частности, полковник убедил должностных лиц госпредприятия в наличии оснований и законности заключения договоров подряда ГП "Антонов" с военнослужащими и работниками военного представительства на научно-техническое сопровождение сертификационных работ и испытаний при разработке и модернизации образцов авиационной техники гражданского назначения. Начальник получил доступ к персональным данным своих подчиненных для использования при заключении договоров и получения средств в кассе от их имени. Готовил также акты о якобы выполненных работах с поддельными подписями исполнителей. Полученные за ними средства присваивал и использовал на собственные нужды.

Сейчас стороне защиты сообщено об окончании досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам.

Военной прокуратурой Киевского гарнизона принимаются также меры по возмещению материального ущерба, причиненного уголовных преступлений. Подготовлен соответствующий гражданский иск.

Напомним, САП обжаловала возврат обвинительного акта по делу о коррупции в Минобороны.

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