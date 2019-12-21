Ексначальнику представництва Міноборони повідомлено про підозру в шахрайстві

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Посадовець підозрюється у заволодінні майже 4 мільйонами гривень коштів ДП "Антонов". Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України, а досудове розслідування – слідчим управлінням ГУ Нацполіції Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

20 грудня колишнього начальника 615 Військового представництва Міністерства оборони повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої. Дії полковника кваліфікували за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, серед яких заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документу, вчинене повторно.

Слідством встановлено, що начальник 615 Військового представництва Міністерства оборони України у період з 2009 по 2017 рік шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ДП "Антонов" у сумі понад 4 мільйони гривень.

Зокрема, полковник переконав службових осіб держпідприємства у наявності підстав та законності укладання договорів підряду ДП "Антонов" з військовослужбовцями та працівниками військового представництва на науково-технічне супроводження сертифікаційних робіт та випробувань при розробці та модернізації зразків авіаційної техніки цивільного призначення. Начальник отримав доступ до персональних даних своїх підлеглих для використання під час укладання договорів та отримання коштів у касі від їх імені. Готував також акти про нібито виконані роботи з підробленими підписами виконавців. Одержані за ними кошти привласнював та використовував на власні потреби.

Наразі стороні захисту повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів.

Військовою прокуратурою Київського гарнізону вживаються також заходи щодо відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями. Підготовлений відповідний цивільний позов.

Нагадаємо, САП оскаржила повернення обвинувального акту у справі щодо корупції у Міноборони.

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