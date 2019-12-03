САП оскаржила повернення обвинувального акту у справі щодо корупції у Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на повернення обвинувального акту у справі щодо розтрати 58 млн гривень державних коштів під час закупівлі палива для Міноборони. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повернення прокурору обвинувального акту у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів Державного бюджету України в особливо великому розмірі під час закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
САП повідомляє, що не погоджується з ухвалою суду першої інстанції від 25 листопада 2019 року про повернення прокурору обвинувального акту з підстав його невідповідністі вимогам КПК, стороною обвинувачення було подано апеляційну скаргу.
"Дату розгляду вказаної апеляції буде повідомлено додатково", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 8 жовтня САП направило до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів Державного бюджету України в особливо великому розмірі під час закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 млн грн.
Як повідомлялося, фігуранту справи щодо розкрадання 58 млн грн при закупівлі палива для Міноборони у фірми “Трейд Коммодіті” вручили обвинувальний акт.