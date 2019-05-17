Экс-тренер "Динамо" может возглавить турецкий гранд
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Экс-тренер "Динамо", а ныне венгерского ФК "Ференцварош" Сергей Ребров попал в шорт-лист "Бешикташа" на позицию главного наставника турецкого клуба, сообщает УНН со ссылкой на Goal.com.
Турецкий клуб ищет нового тренера на смену Шеноле Гюнешу, который уйдет со своего поста после окончания сезона.
Среди кандидатов фигурируют две персоны - нынешний ассистент Гюнеша испанец Гуте и Сергей Ребров, который в качестве игрока выступал в форме "Фенербахче".
Примечательно, что 15-кратный чемпион Турции "Бешикташ" за два тура до конца внутренней кампании занимает третью строчку и отстает от лидеров на 4-х пунктов.
Отметим, что в "Бешикташе" выступают хорват Домагой Вида и голландец Джермейн Ленс с которыми Ребров работал в свое время в киевском "Динамо".
Добавим, Ребров, руководил "Аль-Ахли" в сезоне 2017-18, был назначен коучем "Ференцварош", оформил с клубом чемпионский титул и в будущем сезоне клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов.