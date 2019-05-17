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7 марта, 15:45 • 80612 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93553 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123013 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111600 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137739 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130143 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Экс-тренер "Динамо" может возглавить турецкий гранд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Экс-тренер "Динамо", а ныне венгерского ФК "Ференцварош" Сергей Ребров попал в шорт-лист "Бешикташа" на позицию главного наставника турецкого клуба, сообщает УНН со ссылкой на Goal.com.

Турецкий клуб ищет нового тренера на смену Шеноле Гюнешу, который уйдет со своего поста после окончания сезона.

Среди кандидатов фигурируют две персоны - нынешний ассистент Гюнеша испанец Гуте и Сергей Ребров, который в качестве игрока выступал в форме "Фенербахче".

Примечательно, что 15-кратный чемпион Турции "Бешикташ" за два тура до конца внутренней кампании занимает третью строчку и отстает от лидеров на 4-х пунктов.

Отметим, что в "Бешикташе" выступают хорват Домагой Вида и голландец Джермейн Ленс с которыми Ребров работал в свое время в киевском "Динамо".

Добавим, Ребров, руководил "Аль-Ахли" в сезоне 2017-18, был назначен коучем "Ференцварош", оформил с клубом чемпионский титул и в будущем сезоне клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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