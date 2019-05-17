Екс-тренер "Динамо" може очолити турецький гранд
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Екс-тренер "Динамо", а нині угорського ФК "Ференцварош" Сергій Ребров потрапив до шорт-листа "Бешикташа" на позицію головного наставника турецького клубу, повідомляє УНН з посиланням на Goal.com.
Турецький клуб шукає нового тренера на зміну Шенола Гюнеша, який піде зі свого поста після закінчення сезону.
Серед кандидатів фігурують дві персони – нинішній асистент Гюнеша іспанець Гуті та Сергій Ребров, який в якості гравця виступав у формі "Фенербахче".
Примітно, що 15-кратний чемпіон Туреччини "Бешикташ" за два тури до кінця внутрішньої кампанії займає третій рядок і відстає від лідерів на 4-ри пункти.
Відзначимо, що у "Бешикташі" виступають хорват Домагой Віда та нідерландець Джермейн Ленс з якими Ребров працював свого часу у київському "Динамо".
Додамо, Ребров, який керував "Аль-Ахлі" в сезоні 2017-18, був призначений коучем "Ференцварош", оформив з клубом чемпіонський титул і в майбутньому сезоні клуб виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів.