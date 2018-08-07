Экс-партнер признался в суде, что украл сотни тысяч долларов у Манафорта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Рик Гейтс, который является свидетелем обвинения по делу Пола Манафорта, признался, что украл "сотни тысяч" долларов у своего бывшего бизнес-партнера, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Как пишет издание, Гейтс сообщил прокурорам, что создал фальшивые отчеты о расходах от своего имени. Объем украденного он оценил в "сотни тысяч" долларов.
"Гейтс отметил, что он имеет власть на некоторых оффшорных счетах, чтобы перемещать деньги, и сделал это через банковские переводы", - пишет издание.
Также бывший бизнес-партнер заметил, что Манафорт об этом не знал.
Ранее Гейтс дал показания о сотрудничестве с ПР и украинскими олигархами.