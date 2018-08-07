Екс-партнер зізнався у суді, що вкрав сотні тисяч доларів у Манафорта
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Рік Гейтс, який є свідком обвинувачення у справі Пола Манафорта, зізнався, що вкрав "сотні тисяч" доларів у свого колишнього бізнес-партнера, повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки".
Як пише видання, Гейтс повідомив прокурорам, що створив фальшиві звіти про витрати від свого імені. Обсяг вкраденого він оцінив у “сотні тисяч” доларів.
“Гейтс зазначив, що він має владу на деяких офшорних рахунках, щоб переміщати гроші, і зробив це через банківські перекази”, — пише видання.
Також колишній бізнес-партнер зауважив, що Манафорт про це не знав.
Раніше Гейтс дав свідчення про співпрацю з ПР та українськими олігархами.