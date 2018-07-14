Экс-наставник "Барселоны" возглавил юниорскую команду "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. ФК “Шахтер” отчитался о подписании контракта на два года с испанским тренером Андресом Карраско, информирует УНН.
40-летний Карраско в течение 12 лет работал главным тренером команд разных возрастных групп в академии “Барселоны” и возглавлял методологический департамент “Ла Масии”.
“Очень рад возглавить команду Академии „Шахтера“, одного из лучших футбольных клубов Европы. Для меня это огромный шаг вперед. Я много лет провел в системе „Барселоны“, работал главным тренером, координатором нескольких возрастных групп, отвечал за разработку методологии и программ занятий. Теперь постараюсь передать свои знания и опыт новой команде и всей Академии”, — отметил испанец.
Отметим, что в новом сезоне перед испанским специалистом и “Шахтером” U19 стоят амбициозные цели в Юношеской лиге УЕФА и чемпионате Украины.
Напомним, что “горняки” стали победителями молодежного чемпионата Украины.