Экс-наставник "Барселоны" возглавил юниорскую команду "Шахтера"

40-летний Карраско в течение 12 лет работал главным тренером команд разных возрастных групп в академии “Барселоны” и возглавлял методологический департамент “Ла Масии”.

“Очень рад возглавить команду Академии „Шахтера“, одного из лучших футбольных клубов Европы. Для меня это огромный шаг вперед. Я много лет провел в системе „Барселоны“, работал главным тренером, координатором нескольких возрастных групп, отвечал за разработку методологии и программ занятий. Теперь постараюсь передать свои знания и опыт новой команде и всей Академии”, — отметил испанец.

Отметим, что в новом сезоне перед испанским специалистом и “Шахтером” U19 стоят амбициозные цели в Юношеской лиге УЕФА и чемпионате Украины.

Напомним, что “горняки” стали победителями молодежного чемпионата Украины.