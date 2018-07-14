Екс-наставник "Барселони" очолив юніорську команду "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. ФК “Шахтар” відзвітував про підписання контракту на два роки з іспанським тренером Андресом Карраско, інформує УНН.
40-річний Карраско протягом 12 років працював головним тренером команд різних вікових груп в академії “Барселони” і очолював методологічний департамент “Ла Масіі”.
“Дуже радий очолити команду Академії „Шахтаря“, одного з кращих футбольних клубів Європи. Для мене це величезний крок вперед. Я багато років провів в системі „Барселони“, працював головним тренером, координатором кількох вікових груп, відповідав за розробку методології та програм занять. Тепер постараюся передати свої знання і досвід новій команді і всієї Академії”, — зауважив іспанець.
Відзначимо, що у новому сезоні перед іспанським фахівцем і “Шахтарем” U19 стоять амбітні цілі в Юнацької лізі УЄФА і чемпіонаті України.
Нагадаємо, що “гірники” стали переможцями молодіжного чемпіонату України.