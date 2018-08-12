Экс-нападающий сборной Украины оформил дубль в чемпионате Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинский нападающий Денис Олейник помог команде “Сейнайоки” торжествовать в матче против ФК “ВПС” в рамках внутреннего чемпионата Финляндии, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
В конце первой половины наш соотечественник успешно сыграл на добивании после дальнего удара партнера. Также Олейник с мячом ворвался в штрафную зону и с сопротивлением защитника направил его в дальний нижний угол ворот — 2:0.
Примечательно, что экс-игрок национальной сборной Украины (12 матчей за “желто-синих”) перешел в “Сейнайоки” из харьковского “Гелиоса”.
Добавим также, после 23-х сыгранных матчей внутреннего чемпионата клуб Олейника идет на 9-й строчке в турнирной таблице.