Экс-нападающий сборной Украины оформил дубль в чемпионате Финляндии

В конце первой половины наш соотечественник успешно сыграл на добивании после дальнего удара партнера. Также Олейник с мячом ворвался в штрафную зону и с сопротивлением защитника направил его в дальний нижний угол ворот — 2:0.

Примечательно, что экс-игрок национальной сборной Украины (12 матчей за “желто-синих”) перешел в “Сейнайоки” из харьковского “Гелиоса”.

Добавим также, после 23-х сыгранных матчей внутреннего чемпионата клуб Олейника идет на 9-й строчке в турнирной таблице.