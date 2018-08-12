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Экс-нападающий сборной Украины оформил дубль в чемпионате Финляндии

Киев • УНН

 • 8646 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинский нападающий Денис Олейник помог команде “Сейнайоки” торжествовать в матче против ФК “ВПС” в рамках внутреннего чемпионата Финляндии, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Экс-нападающий сборной Украины оформил дубль в чемпионате Финляндии

В конце первой половины наш соотечественник успешно сыграл на добивании после дальнего удара партнера. Также Олейник с мячом ворвался в штрафную зону и с сопротивлением защитника направил его в дальний нижний угол ворот — 2:0.

Примечательно, что экс-игрок национальной сборной Украины (12 матчей за “желто-синих”) перешел в “Сейнайоки” из харьковского “Гелиоса”.

Добавим также, после 23-х сыгранных матчей внутреннего чемпионата клуб Олейника идет на 9-й строчке в турнирной таблице.

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