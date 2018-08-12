Екс-нападник збірної України оформив дубль в чемпіонаті Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Український нападник Денис Олійник допоміг команді “Сейнайокі” тріумфувати в матчі проти ФК “ВПС” в рамках внутрішнього чемпіонату Фінляндії, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Наприкінці першої половини наш співвітчизник успішно зіграв на добиванні після дальнього удару партнера. Також Олійник з м’ячем увірвався до карної зони та із супротивом захисника направив його у дальній нижній кут воріт — 2:0.
Примітно, що екс-гравець національної збірної України (12 поєдинків за “жовто-блакитних”) перейшов до “Сейнайокі” із харківського “Геліосу”.
Додамо також, після 23-х зіграних матчів внутрішнього чемпіонату клуб Олійника йде на 9-му рядку в турнірній таблиці.