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Экс-главу Минкультуры Карандеева отправили под ночной домашний арест

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Печерский суд избрал меру пресечения Ростиславу Карандееву. Его подозревают в причастности к схеме выезда за границу через музыкальные гастроли.

Экс-главу Минкультуры Карандеева отправили под ночной домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему исполняющему обязанности министра культуры и информационной политики Ростиславу Карандееву, которого подозревают в причастности к схеме выезда за границу через музыкальные гастроли. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Детали

По информации ОГП, суд отправил Карандеева под ночной домашний арест сроком на два месяца.

Дополнение

Бывшему и.о. министра культуры и информационной политики сообщили о подозрении в связи со схемой выезда за границу через музыкальные гастроли.

В деле о схеме выезда за границу через музыкальные гастроли о подозрении сообщили не только бывшему и.о. министра культуры и информационной политики, но и еще нескольким лицам.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП