Экс-главу Минкультуры Карандеева отправили под ночной домашний арест
Киев • УНН
Печерский суд избрал меру пресечения Ростиславу Карандееву. Его подозревают в причастности к схеме выезда за границу через музыкальные гастроли.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему исполняющему обязанности министра культуры и информационной политики Ростиславу Карандееву, которого подозревают в причастности к схеме выезда за границу через музыкальные гастроли. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Детали
По информации ОГП, суд отправил Карандеева под ночной домашний арест сроком на два месяца.
Дополнение
Бывшему и.о. министра культуры и информационной политики сообщили о подозрении в связи со схемой выезда за границу через музыкальные гастроли.
В деле о схеме выезда за границу через музыкальные гастроли о подозрении сообщили не только бывшему и.о. министра культуры и информационной политики, но и еще нескольким лицам.