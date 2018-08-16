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Экс-глава ЦРУ Хайден спокойно воспринял возможное лишение доступа к секретной информации

Киев • УНН

 • 9205 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Бывший глава Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США Майкл Хайден считает, что перспектива отзыва у него допуска к государственной информации, о чем ранее объявил Белый дом, практически не повлияет на его текущую деятельность и возможность выражать свое мнение. Об этом он заявил в среду в интервью телеканалу CNN, передает УНН.

Экс-глава ЦРУ Хайден спокойно воспринял возможное лишение доступа к секретной информации

Как заявил Хайден, занимавший пост директора ЦРУ в 2006-2009 годах, возможный отзыв у него допуска окажет “незначительное влияние” на его текущую деятельностью. Он сейчас работает частным аналитиком и консультантом, занимается преподавательской деятельностью, а также входит в состав советов директоров ряда компаний.

По словам Хайдена, с момента своего ухода из руководящего поста в ЦРУ он только один раз посещал секретный брифинг, посвященный ситуации в Африке. “Что касается угроз лишить меня допуска, это не повлияет на то, о чем я думаю, что говорю или пишу”, — подчеркнул он.

В свою очередь Клэппер, занимавший должность директора нацразведки США в 2010-2017 годах, заявил CNN, что он не посещал разведбрифингов с момента своего ухода с данного поста. При этом, по его словам, он несколько раз консультировался с действующими высокопоставленными сотрудниками разведки по ряду вопросов.

Как указал Клэппер, неоднократно выступал с критикой в ​​адрес Трампа, угрозы лишить его доступа к гостайне можно рассматривать как нарушение прав, закрепленных первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова. “Если они считают, что мне можно говорить о президенте только в режиме лести, то, извините, я не могу подписаться на такое”, — сказал он телеканалу.

Напомним, президент США Дональд Трамп отозвал доступ к секретным данным у бывшего директора Центрального разведывательного управления Джона Бреннана, обвинив главного советника президента США Барака Обамы по борьбе с терроризмом (2009-2013) в том, что он, пользуясь доступом к секретной информации, “сеял хаос” вокруг администрации Трампа.

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