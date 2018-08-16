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Екс-глава ЦРУ Хайден спокійно сприйняв можливе позбавлення доступу до секретної інформації

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Колишній глава Центрального розвідувального управління і Агентства національної безпеки США Майкл Хайден вважає, що перспектива відкликання у нього допуску до державної інформації, про що раніше оголосив Білий дім, практично не вплине на його поточну діяльність і можливість висловлювати свою думку. Про це він заявив у середу в інтерв’ю телеканалу CNN, інформує УНН.

Екс-глава ЦРУ Хайден спокійно сприйняв можливе позбавлення доступу до секретної інформації

Як заявив Хайден, який займав пост директора ЦРУ в 2006-2009 роках, можливе відкликання в нього допуску надасть “малозначне вплив” на його поточною діяльністю. Він зараз працює приватним аналітиком і консультантом, займається викладацькою діяльністю, а також входить до складу рад директорів низки компаній.

За словами Хайдена, з моменту свого відходу з керівного поста в ЦРУ він лише один раз відвідував секретний брифінг, який був присвячений ситуації в Африці. “Що стосується погроз позбавити мене допуску, це не вплине на те, про що я думаю, що говорю або пишу”, — підкреслив він.

У свою чергу Клеппер, який займав посаду директора нацрозвідки США в 2010-2017 роках, заявив CNN, що він не відвідував розвідбрифінгів із моменту свого відходу з даного поста. При цьому, за його словами, він кілька разів консультувався з діючими високопоставленими співробітниками розвідки по ряду питань.

Як вказав Клеппер, неодноразово виступав із критикою на адресу Трампа, погрози позбавити його доступу до держтаємниці можна розглядати як порушення прав, закріплених першою поправкою до Конституції США, яка гарантує свободу слова. “Якщо вони вважають, що мені можна говорити про президента тільки у режимі лестощів, то, вибачте, я не можу підписатися на таке”, — сказав він телеканалу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відкликав доступ до секретних даних у колишнього директора Центрального розвідувального управління Джона Бреннана, звинувативши головного радника президента США Барака Обами з боротьби з тероризмом (2009–2013) у тому, що він, користуючись доступом до секретної інформації, “сіяв хаос” навколо адміністрації Трампа.

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