Екс-глава ЦРУ Хайден спокійно сприйняв можливе позбавлення доступу до секретної інформації

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Колишній глава Центрального розвідувального управління і Агентства національної безпеки США Майкл Хайден вважає, що перспектива відкликання у нього допуску до державної інформації, про що раніше оголосив Білий дім, практично не вплине на його поточну діяльність і можливість висловлювати свою думку. Про це він заявив у середу в інтерв’ю телеканалу CNN, інформує УНН.