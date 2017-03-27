Экс-футболист "Динамо" М.Нинкович стал чемпионом Австралии

После 24-х туров команда серба набрала 59 очков. У ближайшего преследователя в лице "Мельбурн Виктори" 45 пунктов.

В текущем сезоне М.Нинкович провел 24 матча в чемпионате Австралии, в которых забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

Отметим, что М.Нинкович перешел в "Сидней" с французского "Эвиана" в 2015 году.

Справка УНН: 32-летний серб выступал за "Динамо" с 2004 по 2013 годы и сыграл 155 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 16 голевых пасов.