Экс-футболист "Динамо" М.Нинкович стал чемпионом Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Сербский полузащитник Милош Нинкович в составе ФК "Сидней" досрочно стал чемпионом нынешнего чемпионата Австралии, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
После 24-х туров команда серба набрала 59 очков. У ближайшего преследователя в лице "Мельбурн Виктори" 45 пунктов.
В текущем сезоне М.Нинкович провел 24 матча в чемпионате Австралии, в которых забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
Отметим, что М.Нинкович перешел в "Сидней" с французского "Эвиана" в 2015 году.
Справка УНН: 32-летний серб выступал за "Динамо" с 2004 по 2013 годы и сыграл 155 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 16 голевых пасов.