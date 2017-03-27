Екс-футболіст "Динамо" М.Нінкович став чемпіоном Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сербський півзахисник Мілош Нінкович у складі ФК "Сідней" достроково став чемпіоном цьогорічного чемпіонату Австралії, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Після 24-х турів команда серба набрала 59 очок. У найближчого переслідувача в особі "Мельбурн Вікторі" 45 пунктів.
У поточному сезоні М.Нінкович провів 24 матчі в чемпіонаті Австралії, в яких забив 8 голів і віддав 9 результативних передач.
Зазначимо, що М.Нінкович перейшов до стану "Сіднея" з французького "Евіана" у 2015 році.
Довідка УНН: 32-річний серб виступав за "Динамо" з 2004 по 2013 роки і зіграв 155 матчів, в яких забив 15 голів і віддав 16 гольових пасів.