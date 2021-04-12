Экоцид журавлей в Херсонской области: ГПСС рекомендует дальше травить грызунов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Госпотребслужба посоветовала фермерам и дальше травить грызунов, несмотря на экоцид “краснокнижных” птиц в буферной зоне херсонского заповедника “Аскания-Нова”, сообщает УНН.
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“На большинстве площадей озимых зерновых и рапса, отрастающих многолетних трав отмечается незначительный рост численности обычной и гуртовой полевок, полевых и других видов мышей... Для сохранения будущего урожая (по численности 3-5 колоний га) следует прибегать к применению рекомендованных родентицидов”, — сообщила ГПСС на сайте.
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В инструкции к использованию родентицидов указано, что эта отрава должна применяться в специальных коробах, чтобы обезопасить людей и крупных животных от случайной гибели.
“На улице. Для защиты диких животных и птиц рекомендуется использовать защитные коробки с отверстием... При использовании родентицидов для борьбы с грызунами следует соблюдать меры личной безопасности. Нельзя раскладывать приманки в доступных для детей или животных местах, вблизи пищевых продуктов”, — указывают в инструкции.
Контролировать проведение профилактических и истребительских мер по борьбе с вредителями, а также следить за использованием пестицидов и агрохимикатов возложено, согласно постановлению Кабмина № 254 от 13.03.2019, на Госпотребслужбу. Однако экологи считают, что служба не справляется со своими обязанностями, поскольку в буферной зоне херсонского заповедника три месяца никто не может остановить гибель краснокнижных птиц, которые умирают от кровоизлияний, отравившись разбросанной отравой от грызунов.
Как сообщается в одном из сюжетов украинского телеканала, экологи уже называют Украину кладбищем птиц со всей Европы. По их словам, для возобновления популяции теперь понадобится не менее 15 лет. С начала года там погибло более двух тысяч птиц.
При этом в Госпотребслужбе сообщили, что не нашли нарушений при проверке фермеров. До этого в ведомстве заявили, что остановили применение препарата от грызунов на три месяца, но это не возымело должного эффекта и птицы продолжили умирать.