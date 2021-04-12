Екоцид журавлів на Херсонщині: ДПСС рекомендує далі травити гризунів

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“На більшості площ озимих зернових та ріпаку, що відростають багаторічних трав відзначається незначне зростання чисельності звичайної і гуртової полівок, польових і інших видів мишей... Для збереження майбутнього врожаю (за чисельністю 3-5 колоній га) слід вдаватися до застосування рекомендованих родентицидів”, — повідомила ДПСС на сайті.

Доповнення

В інструкції до використання родентицидів зазначено, що ця отрута повинна застосовуватися в спеціальних коробах, щоб убезпечити людей і великих тварин від випадкової загибелі.

“На вулиці. Для захисту диких тварин і птахів рекомендується використовувати захисні коробки з отвором... При використанні родентицидів для боротьби з гризунами слід дотримуватись заходів особистої безпеки. Не можна розкладати приманки в доступних для дітей або тварин місцях, поблизу харчових продуктів”, — вказують в інструкції.

Контролювати проведення профілактичних і винищувальних заходів по боротьбі з шкідниками, а також стежити за використанням пестицидів і агрохімікатів покладено, згідно з постановою Кабміну № 254 від 13.03.2019, на Держспоживслужбу. Однак екологи вважають, що служба не справляється зі своїми обов’язками, оскільки в буферній зоні херсонського заповідника три місяці ніхто не може зупинити загибель червонокнижних птахів, які вмирають від крововиливів, отруївшись розкиданою отрутою від гризунів.

Як повідомляється в одному з сюжетів українського телеканалу, екологи вже називають Україну кладовищем птахів з усієї Європи. За їхніми словами, для відновлення популяції тепер знадобиться не менше 15 років. З початку року там загинуло понад дві тисячі птахів.

При цьому в Держспоживслужбі повідомили, що не знайшли порушень при перевірці фермерів. До цього у відомстві заявили, що зупинили застосування препарату від гризунів на три місяці, але це не мало належного ефекту і птахи продовжили вмирати.