Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Украине сезонные овощи подорожают на 10-15%. Такое мнение высказал в комментарии УНН исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин и добавил, что не будет безумного подорожания лука и моркови.
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«Традиционно все зависит от того, будут ли блекауты. Если они будут, то они будут дорожать больше. В любом случае, стоимость хранения будет прилагаться к стоимости овощей. Поэтому я думаю, что как минимум мы увидим рост цен на 10-12-15%, но это будет меньше, чем в прошлом году. Потому что в прошлом году овощей было меньше, дефицит был выше», – сказал Пендзин.
Он отметил, что точно не будет безумного подорожания лука и моркови.
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что завершается уборка второго урожая во время войны – собрано более 70 млн тонн зерновых.