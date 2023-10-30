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Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи

Киев • УНН

 • 107488 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Украине сезонные овощи подорожают на 10-15%. Такое мнение высказал в комментарии УНН исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин и добавил, что не будет безумного подорожания лука и моркови.

Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи

Цитата

«Традиционно все зависит от того, будут ли блекауты. Если они будут, то они будут дорожать больше. В любом случае, стоимость хранения будет прилагаться к стоимости овощей. Поэтому я думаю, что как минимум мы увидим рост цен на 10-12-15%, но это будет меньше, чем в прошлом году. Потому что в прошлом году овощей было меньше, дефицит был выше», – сказал Пендзин.

Он отметил, что точно не будет безумного подорожания лука и моркови.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что завершается уборка второго урожая во время войны – собрано более 70 млн тонн зерновых.

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