Економіст спрогнозував, на скільки подорожчають сезонні овочі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Україні сезонні овочі подорожчають на 10-15%. Таку думку висловив в коментарі УНН виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин та додав, що не буде шаленого подорожчання цибулі та моркви.
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«Традиційно все залежить від того, чи будуть блекаути. Якщо вони будуть, то вони будуть дорожчати більше. У будь-якому випадку вартість зберігання буде докладатися до вартості овочів. Тому я думаю, що як мінімум ми побачимо зростання цін на 10-12-15%, але це буде менше, ніж, наприклад, минулого року. Тому що торік овочів було менше, дефіцит був вище», - сказав Пендзин.
Він зазначив, що точно не буде шаленого подорожчання цибулі та моркви.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завершується збирання другого врожаю під час війни - зібрано більше 70 млн тонн зернових.