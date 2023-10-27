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Другий врожай під час війни: вже зібрано 70 млн тонн зерна

Київ • УНН

 • 207078 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завершується збирання другого врожаю під час війни - зібрано більше 70 млн тонн зернових, передає УНН.

Другий врожай під час війни: вже зібрано 70 млн тонн зерна

Цитата

«Завершуємо збирання вже другого врожаю під час війни. Наразі зібрано більше 70 млн тонн зернових, зернобобових та технічних культур», - сказав Денис Шмигаль.

Деталі

Прем’єр-міністр посилаючись на міністерство аграрної політики та продовольства повідомив, що загальний обсяг врожаю цьогоріч складе близько 79 млн тон зернових та олійних, а це майже на 10% більше, ніж минулого року.
Також він зазначив, що аграрії — це основні отримувачі позик за держпрограмами пільгового кредитування, бо зараз вони основа української економіки експорту. Тому уряд продовжить і надалі підтримувати українських фермерів.

Доповнення

У вересні Україна експортувала 3,6 млн тонн аграрної продукції. Через дунайські порти — близько 2,3 млн тонн. Та за час роботи тимчасового морського коридору експортували майже 700 тисяч тонн зерна. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У жовтні очікується приріст експорту продукції АПК суходолом на рівні 5-10% - УКАБ

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