Другий врожай під час війни: вже зібрано 70 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завершується збирання другого врожаю під час війни - зібрано більше 70 млн тонн зернових, передає УНН.
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«Завершуємо збирання вже другого врожаю під час війни. Наразі зібрано більше 70 млн тонн зернових, зернобобових та технічних культур», - сказав Денис Шмигаль.
Деталі
Прем’єр-міністр посилаючись на міністерство аграрної політики та продовольства повідомив, що загальний обсяг врожаю цьогоріч складе близько 79 млн тон зернових та олійних, а це майже на 10% більше, ніж минулого року.
Також він зазначив, що аграрії — це основні отримувачі позик за держпрограмами пільгового кредитування, бо зараз вони основа української економіки експорту. Тому уряд продовжить і надалі підтримувати українських фермерів.
Доповнення
У вересні Україна експортувала 3,6 млн тонн аграрної продукції. Через дунайські порти — близько 2,3 млн тонн. Та за час роботи тимчасового морського коридору експортували майже 700 тисяч тонн зерна.
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