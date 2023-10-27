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Второй урожай во время войны: уже собрано 70 млн тонн зерна

Киев • УНН

 • 207078 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что завершается сбор второго урожая во время войны - собрано более 70 млн тонн зерновых, передает УНН.

Второй урожай во время войны: уже собрано 70 млн тонн зерна

Цитата

«Завершаем сбор уже второго урожая во время войны. Сейчас собрано более 70 млн тонн зерновых, зернобобовых и технических культур», - сказал Денис Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр, ссылаясь на министерство аграрной политики и продовольствия, сообщил, что общий объем урожая в этом году составит около 79 млн тонн зерновых и масличных, а это почти на 10% больше, чем в прошлом году.
Также он отметил, что аграрии — это основные получатели займов по госпрограммам льготного кредитования, потому что сейчас они основа украинской экономики экспорта. Поэтому правительство продолжит и в дальнейшем поддерживать украинских фермеров.

Дополнение

В сентябре Украина экспортировала 3,6 млн тонн аграрной продукции. Через дунайские порты — около 2,3 млн тонн. И за время работы временного морского коридора экспортировали почти 700 тысяч тонн зерна. 

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