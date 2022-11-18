Экономика рф откатилась на 30 лет назад: в МИД ответили на заявления Сийярто по поводу санкций

Цитата

"Министр иностранных дел Венгрии считает, что российская экономика не пострадала от санкций. Он призвал лидеров ЕС, которые выступали за санкции, уйти в отставку", – написал Николенко.

Детали

В ответ на мнение Сийярта, спикер МИД опубликовал цифры по экономике россии, которые дают Совет ЕС, Всемирный банк и Международный валютный фонд:

• падение ВВП от 5,5 до 9%;

• уменьшение объемов торговли товарами и услугами на 30-35%;

• сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% к концу года;

• выход почти 1000 иностранных компаний, которые составляли 40% ВВП;

• инфляция на уровне 22%;

• невозможность импортировать технологии и комплектующие;

• стремительное сокращение производства;

• обесценивание рынка капитала.

"Российская экономика откатилась на тридцать лет назад. Заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику россии, не соответствуют действительности. Если бы в москве или Будапеште не пытались приуменьшить эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности россии финансировать войну против Украины. Так кому нужно уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии россии?" – написал Николенко.

Напомним

В сентябре Венгрия заявляла, что не поддержит новые санкции ЕС против россии.