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Экономика рф откатилась на 30 лет назад: в МИД ответили на заявления Сийярто по поводу санкций

Экономика рф откатилась на 30 лет назад: в МИД ответили на заявления Сийярто по поводу санкций

Киев • УНН

 • 614801 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Санкции работают и ограничивают возможности россии финансировать войну против Украины, российская экономика откатилась на тридцать лет назад. Об этом в Facebook заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о призывах отправить в отставку лидеров ЕС, которые выступали за санкции против россии, передает УНН.

Цитата

"Министр иностранных дел Венгрии считает, что российская экономика не пострадала от санкций. Он призвал лидеров ЕС, которые выступали за санкции, уйти в отставку", – написал Николенко.

Детали

В ответ на мнение Сийярта, спикер МИД опубликовал цифры по экономике россии, которые дают Совет ЕС, Всемирный банк и Международный валютный фонд:

• падение ВВП от 5,5 до 9%;

• уменьшение объемов торговли товарами и услугами на 30-35%;

• сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% к концу года;

• выход почти 1000 иностранных компаний, которые составляли 40% ВВП;

• инфляция на уровне 22%;

• невозможность импортировать технологии и комплектующие;

• стремительное сокращение производства;

• обесценивание рынка капитала.

"Российская экономика откатилась на тридцать лет назад. Заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику россии, не соответствуют действительности. Если бы в москве или Будапеште не пытались приуменьшить эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности россии финансировать войну против Украины. Так кому нужно уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии россии?" – написал Николенко.

Напомним

В сентябре Венгрия заявляла, что не поддержит новые санкции ЕС против россии.

Украинские Национальные Новости

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