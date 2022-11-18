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Економіка рф відкотилася на 30 років назад: у МЗС відповіли на заяви Сійярто щодо санкцій

Економіка рф відкотилася на 30 років назад: у МЗС відповіли на заяви Сійярто щодо санкцій

Київ • УНН

 • 614806 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Санкції працюють та обмежують можливості росії фінансувати війну проти України, російська економіка відкотилася на тридцять років назад. Про це у Facebook заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про заклики відправити у відставку лідерів ЄС, які виступали за санкції проти росії, передає УНН.

Цитата

"Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що російська економіка не постраждала від санкцій. Він закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку", – написав Ніколенко.

Деталі

У відповідь на думку Сійярто речник МЗС опублікував цифри щодо економіки росії, які дають Рада ЄС, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд:

• падіння ВВП від 5,5 до 9%;

• зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%;

• скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року;

• вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП;

• інфляція на рівні 22%;

• неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини;

• стрімке скорочення виробництва;

• знецінення ринку капіталу.

"Російська економіка відкотилася на тридцять років назад. Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку росії, не відповідають дійсності. Якби в москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості рф фінансувати війну проти України. Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії росії?" – написав Ніколенко.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав піти у відставку лідерів ЄС, які виступали за санкції проти росії.

У вересні Угорщина заявляла, що не підтримає нові санкції ЄС проти росії.

Українські Національні Новини

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