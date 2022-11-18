Економіка рф відкотилася на 30 років назад: у МЗС відповіли на заяви Сійярто щодо санкцій

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"Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що російська економіка не постраждала від санкцій. Він закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку", – написав Ніколенко.

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У відповідь на думку Сійярто речник МЗС опублікував цифри щодо економіки росії, які дають Рада ЄС, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд:

• падіння ВВП від 5,5 до 9%;

• зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%;

• скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року;

• вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП;

• інфляція на рівні 22%;

• неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини;

• стрімке скорочення виробництва;

• знецінення ринку капіталу.

"Російська економіка відкотилася на тридцять років назад. Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку росії, не відповідають дійсності. Якби в москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості рф фінансувати війну проти України. Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії росії?" – написав Ніколенко.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав піти у відставку лідерів ЄС, які виступали за санкції проти росії.

У вересні Угорщина заявляла, що не підтримає нові санкції ЄС проти росії.