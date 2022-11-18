Економіка рф відкотилася на 30 років назад: у МЗС відповіли на заяви Сійярто щодо санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Санкції працюють та обмежують можливості росії фінансувати війну проти України, російська економіка відкотилася на тридцять років назад. Про це у Facebook заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про заклики відправити у відставку лідерів ЄС, які виступали за санкції проти росії, передає УНН.
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"Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що російська економіка не постраждала від санкцій. Він закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку", – написав Ніколенко.
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У відповідь на думку Сійярто речник МЗС опублікував цифри щодо економіки росії, які дають Рада ЄС, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд:
• падіння ВВП від 5,5 до 9%;
• зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%;
• скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року;
• вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП;
• інфляція на рівні 22%;
• неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини;
• стрімке скорочення виробництва;
• знецінення ринку капіталу.
"Російська економіка відкотилася на тридцять років назад. Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку росії, не відповідають дійсності. Якби в москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості рф фінансувати війну проти України. Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії росії?" – написав Ніколенко.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав піти у відставку лідерів ЄС, які виступали за санкції проти росії.
У вересні Угорщина заявляла, що не підтримає нові санкції ЄС проти росії.