Экологи призывают снять мораторий на проверки в части обращения с пестицидами

"На сегодняшний день, в Украине есть много зарегистрированных пестицидов, их более тысячи, и ни по одному из пестицидов в Украине не осуществляется контроль. Граждане остались наедине... Мы уже третий раз обращаемся публично к чиновникам по урегулированию ситуации обращения с пестицидами. Мы пытаемся объяснить, что на самом деле эти пестициды касаются каждого гражданина. Ученые обнаружили, что их негативное влияние на человека может достигать четвертого поколения", - сообщила А.Войцеховська.

По ее словам, украинские агропредприятия используют ряд пестицидов, которые запрещены в Европе, России и Белоруссии. При этом, полностью отсутствует система контроля за обращением с ними.

"Проблема в том, что ни Госэкоинспекция, ни Госпродпотребслужба не осуществляют контроля. И по факту, вносимого в землю - никто не знает. Мы в очередной раз обращаемся ко всем государственным органам. Мы просим снять мораторий по каким-либо проверкам Госпродпотребслужбой и Госэкоинспекцией в части обращения с пестицидами. И обязательно утвердить порядок проверок предприятий", - заявила А.Войцеховская.

Напомним, в Украине накоплено 12 млрд тонн отходов, из которых 12 млн тонн - это опасные и ядовитые вещества, которые могут провоцировать рак у населения.

Проблемы в сфере обращения опасных отходов объясняют бесконтрольностью и безответственностью.

Лицензии на работу с ядохимикатами получают предприятия без надлежащих ресурсов и технологий. Они берут деньги за якобы утилизацию опасных отходов, однако, не имея материально-технической базы, выбрасывают их где-нибудь.

Проверить предприятия практически невозможно - в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Именно поэтому утилизацию опасных отходов в Украине называют "бумажной" или виртуальной. После такой "утилизации" опасные отходы оказываются на стихийных свалках возле рек, лесов и жилых домов.

В Верховной Раде попытались изменить ситуацию и усилить требования для получения лицензий. Нардепы из экологического комитета ВР еще в прошлом году подготовили законопроект, согласно которому предприятия должны будут проходить обязательную проверку перед получением лицензии. Однако, до сих пор законопроект не принят, а мораторий не снят.