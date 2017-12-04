Экологи призывают снять мораторий на проверки в части обращения с пестицидами

ukru
Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 65372 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 42435 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105831 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107352 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 124827 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105165 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107169 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113037 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117345 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123152 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

10 марта, 22:41 • 60384 просмотра
Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

11 марта, 01:49 • 55897 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

02:13 • 60753 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 102252 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 47800 просмотра
публикации
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 47800 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 65353 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 107991 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 124826 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 127833 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 91211 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 106344 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 107820 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 113642 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 201082 просмотра
Актуальное
Экологи призывают снять мораторий на проверки в части обращения с пестицидами

Экологи призывают снять мораторий на проверки в части обращения с пестицидами

Киев  •  УНН

 • 12577 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Экологи третий раз за год публично обращаются к властям с просьбой навести порядок в сфере обращения с пестицидами. Об этом во время пресс-конференции заявила эколог Алла Войцеховская, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день, в Украине есть много зарегистрированных пестицидов, их более тысячи, и ни по одному из пестицидов в Украине не осуществляется контроль. Граждане остались наедине... Мы уже третий раз обращаемся публично к чиновникам по урегулированию ситуации обращения с пестицидами. Мы пытаемся объяснить, что на самом деле эти пестициды касаются каждого гражданина. Ученые обнаружили, что их негативное влияние на человека может достигать четвертого поколения", - сообщила А.Войцеховська.

По ее словам, украинские агропредприятия используют ряд пестицидов, которые запрещены в Европе, России и Белоруссии. При этом, полностью отсутствует система контроля за обращением с ними.

"Проблема в том, что ни Госэкоинспекция, ни Госпродпотребслужба не осуществляют контроля. И по факту, вносимого в землю - никто не знает. Мы в очередной раз обращаемся ко всем государственным органам. Мы просим снять мораторий по каким-либо проверкам Госпродпотребслужбой и Госэкоинспекцией в части обращения с пестицидами. И обязательно утвердить порядок проверок предприятий", - заявила А.Войцеховская.

Напомним, в Украине накоплено 12 млрд тонн отходов, из которых 12 млн тонн - это опасные и ядовитые вещества, которые могут провоцировать рак у населения.

Проблемы в сфере обращения опасных отходов объясняют бесконтрольностью и безответственностью.

Лицензии на работу с ядохимикатами получают предприятия без надлежащих ресурсов и технологий. Они берут деньги за якобы утилизацию опасных отходов, однако, не имея материально-технической базы, выбрасывают их где-нибудь.

Проверить предприятия практически невозможно - в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Именно поэтому утилизацию опасных отходов в Украине называют "бумажной" или виртуальной. После такой "утилизации" опасные отходы оказываются на стихийных свалках возле рек, лесов и жилых домов.

В Верховной Раде попытались изменить ситуацию и усилить требования для получения лицензий. Нардепы из экологического комитета ВР еще в прошлом году подготовили законопроект, согласно которому предприятия должны будут проходить обязательную проверку перед получением лицензии. Однако, до сих пор законопроект не принят, а мораторий не снят.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы