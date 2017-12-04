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Екологи закликають зняти мораторій на перевірки в частині поводження з пестицидами

Екологи закликають зняти мораторій на перевірки в частині поводження з пестицидами

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Екологи втретє за рік публічно звертаються до влади із проханням навести лад у сфері поводження з пестицидами. Про це під час прес-конференції заявила еколог Алла Войцеховська, передає кореспондент УНН.

“На сьогоднішній день, в Україні є багато зареєстрованих пестицидів, їх понад тисяча, і за жодним із пестицидів в Україні не здійснюється контроль. Громадяни лишилися на одинці.... Ми вже третє звертаємося публічно до чиновників щодо врегулювання ситуації поводження з пестицидами. Ми намагаємося пояснити, що насправді ці пестициди стосуються кожного громадянина. Вчені дослідили, що їх негативний вплив на людину може досягати четвертого покоління”, — повідомила А.Войцеховська.

За її словами, українські агропідприємства використовують ряд пестицидів, які заборонені в Європі, Росії і Білорусії. При цьому, повністю відсутня система контролю за поводженням з ними.

“Проблемою є те, що ні Держекоінспекція, ні Держпродспоживслужба не здійснюють контролю. І по факту, що вноситься в землю — ніхто не знає. Ми в черговий раз звертаємося до всіх державних органів. Ми просимо зняти мораторій з будь — яких перевірок Держпродспоживслужбою і Держекоінспекції в частині поводження з пестицидами. І обов’язково затвердити порядок перевірок підприємств”, — заявила А. Войцховська.

Нагадаємо, в Україні накопичено 12 млрд тонн відходів, з яких 12 млн тонн — це небезпечні і отруйні речовини, які можуть провокувати рак у населення.

Проблеми в сфері обігу небезпечних відходів пояснюють безконтрольністю і безвідповідальністю.

Ліцензії на роботу з отрутохімікатами отримують підприємства без належних ресурсів і технологій. Вони беруть гроші за нібито утилізацію небезпечних відходів, проте, не маючи матеріально-технічної бази, викидають їх де-небудь.

Перевірити підприємства практично неможливо — в країні діє мораторій на перевірки бізнесу. Саме тому утилізацію небезпечних відходів в Україні називають “паперовою” або віртуальною. Після такої “утилізації” небезпечні відходи опиняються на стихійних звалищах біля річок, лісів і житлових будинків.

У Верховній Раді спробували змінити ситуацію і посилити вимоги для отримання ліцензій. Нардепи з екологічного комітету ВР ще в минулому році підготували законопроект, згідно з яким, підприємства повинні будуть проходити обов’язкову перевірку перед отриманням ліцензії. Однак, до цього часу законопроект не прийнятий, а мораторій не знято.

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