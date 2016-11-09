Экологи ассоциации "Аэропорты Украины" гражданской авиации посетили завод по утилизации опасных отходов

Вице-президент ассоциации "Аэропорты Украины" гражданской авиации Александр Франчук рассказал, что комитет во время своего заседания нашел возможность побывать на предприятии "Тарком Экосервис", чтобы не только посмотреть, как утилизировать опасные отходы, но и для того, что экологи смогли помочь образованию таких предприятий по всей Украине.

"В нашей ассоциации работают одиннадцать комитетов, среди которых комитет экологической безопасности. Сегодня у нас проходит заседание этого комитета и мы специально для программы включили возможность побывать на этом заводе и посмотреть, как утилизировать опасные отходы. Данный завод очень полезен для Украины, потому что бытовые и опасные отходы, к сожалению, у нас не утилизируются, так как требуется по законодательству.

Деятельность этого завода ( "Тарком Экосервис" - ред.) способствует очищению Украины от опасных отходов, которых у нас очень много появилось. По моему мнению, экологи будут поражены чистотой и порядком на этом заводе и самой технологии, а также будут способствовать появлению таких заводов по всей Украине ", - подчеркнул Е.Франчук.

Экологи отметили, что они приветствуют создание таких заводов, и настаивают что они должны поддерживаться государством. Кроме того, экологи обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. Так, как в каждом аэропорту есть класс отходов, которые считаются потенциально опасными и требуют утилизации.

Кроме того, на заводе побывал Председатель правления Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров. По его словам, это одно из немногих предприятий, которое соблюдает требования безопасной утилизации таких отходов.

"Люди не имеют контакта с опасными отходами. Они измельчаются вместе с древесиной, которая используется как разгонная сырье в шредере и автоматически подаются в печь. В печи оно прогорает, и выделенные газы попадают в следующую камеру, где догорают остатки продуктов горения, таким образом мы получаем прямо на выходе достаточно чистый, абсолютно безопасный воздух ... Процесс утилизации также образует тепловую энергию и передает ее потребителям ", - сказал К .Косоуров.

Эксперт также отметил, что опасные отходы, которые должны быть утилизированы, находятся максимум до десяти дней в специальном составе, который имеет отдельную сигнализацию, датчики движения, противопожарные датчики, что позволяет надежно их хранить.

"По новым лицензионным условиям, запас вещества для утилизации на территории должна составлять десятидневный утилизационный срок. При предыдущих лицензионных условиях было две недели, в принципе, это обязывает лицензиата или иметь большие мощности для сжигания, или делать отдельную лицензию для хранения, которая тоже имеет определенные лимиты по объему ", - пояснил он.

Также на заводе действует видео фиксация, которая показывает, что опасные отходы действительно перерабатываются и исключает любые фальсификации.

"Данная установка стоит несколько миллионов не гривен. Ее содержание тоже довольно дорогостоящее. Завод не может конкурировать с предприятиями, которые занимаются фальсификатом, то есть не занимаются утилизацией, а просто продают бумажки.

Вот это одна из задач нашей Ассоциации. Объединить и защитить производителей от недобросовестной конкуренции, которые имеют реальные мощности и могут это делать. И доказать клиентам, что просто сдать отходы и получить "бумажку" - это не освобождает их от ответственности, если эти отходы просто потом выбросят в мусор ", - рассказал К.Косоуров.

Напомним, по данным Минприроды, из почти 300 утилизаторов опасных отходов, только около 10 соответствуют лицензионным требованиям .