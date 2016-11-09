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Екологи асоціації “Аеропорти України” цивільної авіації відвідали завод по утилізації небезпечних відходів

Екологи асоціації “Аеропорти України” цивільної авіації відвідали завод по утилізації небезпечних відходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Представники комітету екологічної безпеки асоціації “Аеропорти України” цивільної авіації відвідали одне з підприємств, що працює у сфері поводження з небезпечними відходами, аби ознайомитися з новими технологіями та процесом знешкодження отрутохімікатів, передає кореспондент УНН.

Віце-президент асоціації “Аеропортів України” цивільної авіації Олександр Франчук розповів, що комітет під час свого засідання знайшов можливість побувати на підприємстві “Тарком Екосервіс”, щоб не лише подивитися, як потрібно утилізувати небезпечні відходи, а й для того, що екологи змогли посприяти утворенню таких підприємств по всій Україні.

“В нашій асоціації працюють одинадцять комітетів, серед яких комітет екологічної безпеки. Сьогодні у нас відбувається засідання цього комітету і ми спеціально у програму включили можливість побувати на цьому заводі і подивитися, як потрібно утилізувати небезпечні відходи. Даний завод дуже корисний для України, тому що побутові і небезпечні відходи, на жаль, у нас не утилізуються, так як потрібно за законодавством.

Діяльність цього заводу ("Тарком Екосервіс" — ред.) сприяє очищенню України від небезпечних відходів, яких у нас дуже багато з’явилося. На мою думку, екологи будуть вражені чистотою і порядком на цьому заводі і самою технологією, а також будуть сприяти появі таких заводів по всій Україні”, — наголосив О.Франчук.

Екологи зазначили, що вони вітають створення таких заводів, і наполягають що вони мають підтримуватися державою. Окрім того, екологи обговори можливості подальшої співпраці. Так, як у кожному аеропорту є клас відходів, які вважаються потенційно небезпечними і потребують утилізації.

Крім того, на заводі побував Голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження із небезпечними відходами Кирило Косоуров. За його словами, це одне з небагатьох підприємств, яке дотримується вимог безпечної утилізації таких відходів.

“Люди не мають контакту з небезпечними відходами. Вони подрібнюються разом з деревиною, яка використовується як розгінна сировина у шредері і автоматично подаються у пічку. У пічці воно прогорає, і виділені гази потрапляють у наступну камеру, де догорають залишки продуктів горіння, таким чином ми отримуємо прямо на виході достатньо чисте, абсолютно безпечне повітря... Процес утилізації також утворює теплову енергію і передає її споживачам”, — сказав К.Косоуров.

Експерт також зазначив, що небезпечні відходи, які мають бути утилізовані, знаходяться максимум до десяти днів на спеціальному складі, який має окрему сигналізацію, датчики руху, протипожежні датчики, що дає можливість надійно їх зберігати.

“За новими ліцензійними умовами, запас речовини для утилізації на території має складати десятиденний утилізаційний термін. При попередніх ліцензійних умовах було два тижні, в принципі, це зобов'язує ліцензіата або мати великі потужності для спалювання, або робити окрему ліцензію для зберігання, яка теж має певні ліміти по об’єму”, — пояснив він.

Також на заводі діє відео фіксація, яка засвідчує, що небезпечні відходи дійсно переробляються і унеможливлює будь-які фальсифікації.

“Дана установка коштує декілька мільйонів не гривень. Її утримання теж доволі дороговартісне. Завод не може конкурувати із підприємствами, які займаються фальсифікатом, тобто не займаються утилізацією, а просто продають папірці.

От це одне із завдань нашої Асоціації. Об’єднати і захистити виробників від недоброякісної конкуренції, які мають реальні потужності і можуть це робити. І довести клієнтам, що просто здати відходи і отримати „папірець“ — це не звільняє їх від відповідальності, якщо ці відходи просто потім викинуть на сміття”, — розповів К.Косоуров.

Нагадаємо, за даними Мінприроди, із майже 300 утилізаторів небезпечних відходів, лише близько 10 відповідають ліцензійним вимогам

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