Дж.Трюдо: форсированный Сталиным Голодомор имел целью уничтожение идентичности украинцев

"Сегодня мы вспоминаем одну из самых темных глав в истории человечества: голодание миллионов украинцев, форсированное тираническим режимом Иосифа Сталина в начале 1930-х годов. Этот акт геноцида был сделан, чтобы уничтожить идентичность и волю украинского народа. Он не достиг своей цели. Несмотря на жестокость Голодомора, украинцы пережили и, после десятилетий советского контроля, Украина получила независимость в 1991 году", - отметил Дж.Трюдо.

По его словам, "Канада твердо стоит с украинским народом в осуждении зверств Голодомора, и обеспечении того, чтобы его жертвы не были забыты".

"Мы по-прежнему привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также важным шагам, сделанным правительством Украины для обеспечения большей безопасности, процветания и экономической независимости для своего народа", - добавил Дж.Трюдо.