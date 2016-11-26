Дж.Трюдо: форсований Сталіном Голодомор мав на меті знищення ідентичності українців

"Сьогодні ми згадуємо одну з найтемніших глав в історії людства: голодування мільйонів українців, форсований тиранічним режимом Йосипа Сталіна на початку 1930-х років. Цей акт геноциду був зроблений, щоб знищити ідентичність і волю українського народу. Він не досяг своєї мети. Незважаючи на жорстокість Голодомору, українці пережили і, після десятиліть радянського контролю, Україна отримала незалежність у 1991 році", - зазначив Дж.Трюдо.

З його слів, “Канада твердо стоїть з українським народом в засудженні звірств Голодомору, і забезпеченні того, щоб його жертви не були забуті".

"Ми як і раніше прихильні підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також важливим крокам, зробленим урядом України для забезпечення більшої безпеки, процвітання і економічної незалежності для свого народу", - додав Дж.Трюдо.