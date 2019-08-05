Двое украинцев забили три гола в матче чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Во втором туре чемпионата Бельгии по футболу "Гент" игроков сборной Украины Романа Яремчука, Романа Безуса и Игорь Пластун принимал на домашнем стадионе ФК "Эйпен", передает УНН.
Все наши соотечественники появились в стартовом составе хозяев. Безус отметился забитыми мячами на 33-й и 90-й минутах, Яремчук реализовал пенальти на 41-й, а сам матч закончился уверенной победой "Гента" со счетом 6:1.
Зато бывший клуб Руслана Малиновского "Генк" потерпел поражение от "Мехелена" 1:3.
Отметим, что "Гент" улучшил свое пребывание в турнирной таблице - после двух туров четыре пункта, команда украинцев занимает пока шестое место.
Добавим, что для Безуса это первый дубль во время выступлений за "Гент", а Яремчук в сезоне забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в различных турнирах.