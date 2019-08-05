Двоє українців забили три голи в матчі чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У другому турі чемпіонату Бельгії з футболу "Гент" гравців збірної України Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна приймав на домашньому стадіоні ФК "Ейпен", передає УНН.
Усі наші співвітчизники з'явилися у стартовому складі господарів. Безус відзначився забитими м’ячами на 33-й та 90-й хвилинах, Яремчук реалізував пенальті на 41-й, а сам матч закінчився впевненою перемогою "Гента" з рахунком 6:1.
Натомість колишній клуб Руслана Маліновського "Генк" зазнав поразки від "Мехелена" 1:3.
Відзначимо, що "Гент" покращив своє перебування у турнірній таблиці - після двох турів чотири пункти, команда українців посідає поки шосте місце.
Додамо, що для Безуса це перший дубль під час виступів за "Гент", а Яремчук в сезоні забив чотири м’ячі та віддав дві результативні передачі в різних турнірах.