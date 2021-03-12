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Двое украинских заробитчан погибли в Чехии: в МИД рассказали детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В Чехии на заработках погибло двое молодых украинцев. Как сообщили УНН в пресс службе МИД Украины, граждане умерли в результате несанкционированного проникновения в безкислородный ангар для хранения яблок.

Цитата

"По информации местных правоохранительных органов, упомянутые граждане умерли в результате несанкционированного проникновения в безкислородный ангар для хранения яблок. Консульство Украины в Брно оформляет документы для репатриации тел умерших в Украину, поддерживает связь с родными", - сообщили в МИД.

Добавим

Ранище СМИ сообщали, что трагедия произошла еще 9 марта. Погибшие оказались жителями Львовской области - 30 и 31-года, периодически ездили на заработки. Мужчины имели семьи - у них остались маленькие дети.

Напомним

6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.

По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Украинские Национальные Новости

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