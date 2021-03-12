Двоє українських заробітчан загинули у Чехії: у МЗС розповіли деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Чехії на заробітках загинуло двоє молодих українців. Як повідомили УНН у пресслужбі МЗС України, громадяни померли внаслідок несанкціонованого проникнення в безкисневий ангар для зберігання яблук.
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"За інформацією місцевих правоохоронних органів, згадані громадяни померли внаслідок несанкціонованого проникнення в безкисневий ангар для зберігання яблук. Консульство України в Брно оформлює документи для репатріації тіл померлих до України, підтримує зв'язок із рідними", - повідомили у МЗС.
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Раніще ЗМІ повідомляли, що трагедія сталася ще 9 березня. Загиблі виявилися жителями Львівської області - 30 і 31-року, які періодично їздили на заробітки. Чоловіки мали родини - у них залишились маленькі діти.
Нагадаємо
6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.
За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.