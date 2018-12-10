Двое украинских каратистов завоевали золотые медали на турнире в Шанхае
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Шанхае прошел заключительный крупный международный турнир сезона-2018 - четвертый этап Серии А Karate1, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию каратэ Украины.
Ведущие украинские звезды, Анжелика Терлюга (кумитэ, -55 кг) и Станислав Горуна (-75 кг) не просто победили, а разгромили своих соперников в рамках соревнований с участием 1170 спортсменов из 80 стран. Одесситка Терлюга одолела соперниц из Индии - 8:0, Канады - 6:0, Таиланда - 6:0, Японии - 1:0. В полуфинале спортсменка отомстила своей неожиданной обидчице на мундиале болгарке Иветта Горанова - 3: 0, а в финале разгромила Ишиаи Фумико из Японии - 4:0.
Львовянин Горуна поочередно одолел белоруса (6:1), чеха (0: 0, судейское решение - хантей), русского (4:0), Гватемальцы (3:0). В полуфинале каратист победил турка Эрмана Ельтемура (2:0), а в финале не оставил шансов энесы Гарибовичу из Сербии - 4:0.
Победы Терлюгы и Горуни в Шанхае не только укрепят их лидерские позиции в мировом рейтинге, а еще добавит баллов для квалификационного рейтинга на Олимпийские Игры 2020 году в Токио.
Всего в Шанхае выступили 23 украинских спортсмена. Отметим удачные выступления киевлян Екатерины Бигич (-68 кг) и Константина Цымбал (-84 кг), которые провели по 5 боев.
Примечательно, что в настоящее время шесть украинских каратистов входят в топ-десять мирового рейтинга. Анжелика Терлюга - 1 номер, Стас Горуна - 2, Валерий Чеботарь - 3, Екатерина Кривая - 6, Анита Серегина - 6, Галина Мельник - 6.
Заметим, что ближайший крупный старт - первый этап Премьер Лиги в Париже 26-28 января 2019.