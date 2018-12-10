Двоє українських каратистів здобули золоті медалі на турнірі в Шанхаї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Шанхаї пройшов заключний великий міжнародний турнір сезону-2018 – четвертий етап Серії А Karate1, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію карате України.
Провідні українські зірки, Анжеліка Терлюга (куміте, -55 кг) та Станіслав Горуна (-75 кг) не просто перемогли, а розгромили своїх суперників в рамках змагань за участі 1170 спортсменів з 80 країн. Одеситка Терлюга здолала суперниць з Індії – 8:0, Канади – 6:0, Таїланду – 6:0, Японії – 1:0. У півфіналі спортсменка помстилася своїй несподіваній кривдниці на Мундіалі болгарці Іветті Горановій – 3:0, а у фіналі розгромила Ішіаї Фуміку з Японії – 4:0.
Львів’янин Горуна почергово здолав білоруса (6:1), чеха (0:0, суддівське рішення – хантей), росіянина (4:0), гватемальця (3:0). У півфіналі каратист переміг турка Ермана Ельтемура (2:0), а в фіналі не залишив шансів Енесу Гарібовичу з Сербії – 4:0.
Перемоги Терлюги й Горуни у Шанхаї не тільки зміцнять їх лідерські позиції у світовому рейтингу, а ще додасть балів для кваліфікаційного рейтингу на Олімпійські Ігри 2020 року в Токіо.
Загалом у Шанхаї виступили 23 українські спортсмени. Відзначимо вдалі виступи киян Катерини Бігич (-68 кг) та Костянтина Цимбала (-84 кг), які провели по 5 боїв.
Примітно, що наразі шестеро українських каратистів входять до топ-десятки світового рейтингу. Анжеліка Терлюга – 1 номер, Стас Горуна – 2, Валерій Чоботар – 3, Катерина Крива – 6, Аніта Серьогіна – 6, Галина Мельник – 6.
Зауважимо, що найближчий великий старт – перший етап Прем’єр Ліги в Парижі 26-28 січня 2019 року.