Двое несовершеннолетних ограбили 13-летнего мальчика в Винницкой области
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 5 января. УНН. Работники винницкой милиции задержали двух подростков, которые ограбили 13-летнего мальчика. Об этом сообщили УНН-Центр в правоохранительных органах Винницкой области.
В Винницкий отдел полиции с заявлением об ограблении обратилась 44-летняя винничанка. Женщина сообщила, что двое незнакомых подростков вырвали из рук ее 13-летнего сына мобильный телефон.
Злоумышленниками оказались двое 14-ти и 16-ти летние братья. Телефон потерпевшего несовершеннолетние правонарушители успели продать на одном из рынков города.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.