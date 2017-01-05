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Двое несовершеннолетних ограбили 13-летнего мальчика в Винницкой области

Киев • УНН

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ВИННИЦА-КИЕВ. 5 января. УНН. Работники винницкой милиции задержали двух подростков, которые ограбили 13-летнего мальчика. Об этом сообщили УНН-Центр в правоохранительных органах Винницкой области.

В Винницкий отдел полиции с заявлением об ограблении обратилась 44-летняя винничанка. Женщина сообщила, что двое незнакомых подростков вырвали из рук ее 13-летнего сына мобильный телефон.

Злоумышленниками оказались двое 14-ти и 16-ти летние братья. Телефон потерпевшего несовершеннолетние правонарушители успели продать на одном из рынков города.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

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